“Ciascuno dei nostri prodotti ha un legame con il territorio che va valorizzato, anche per una promozione turistica che rappresenti il sistema Italia nella sua interezza. Pesce, carni, vino e olio sono eccellenze che riportano alle immagini dei luoghi dove si producono e, quindi, da visitare”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida intervenendo in videocollegamento all’evento Food&Tourism di Sestri Levante, organizzato da Fratelli d’Italia. Un evento che il ministro ha definito “un importante convegno, che tocca i temi del turismo nella prospettiva corretta, quella di mettere in sinergia le nostre produzioni locali come ulteriori attrattori per il turismo, rispetto alle tante altre offerte che abbiamo e che il territorio ligure, in particolare, rappresenta appieno, dal mare alle montagne”.

“Questo ci permette ovviamente di presentarci in maniera vincente, perché ovunque c'è il marchio Italia c'è una percezione di attrattività da parte degli acquirenti ed è su questo che dobbiamo lavorare”, ha concluso il ministro Lollobrigida.