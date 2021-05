"È vero che il professor Simon Levis Sullam, autore di un violento attacco nei confronti del presidente di FDI Giorgia Meloni, ha un contratto di consulenza con il Miur? Come è stato scelto e a quanto ammonta il suo compenso per l’incarico presso la commissione ministeriale voluta dall’ex ministro Azzolina? Fratelli d’Italia presenterà un’interrogazione al governo per fare chiarezza su tutto questo. Se il professore della Ca’ Foscari dovesse risultare effettivamente membro di questo organismo, chiederemo la sua immediata rimozione: un docente universitario che dovrebbe insegnare correttezza e rispetto ma invece semina intolleranza non dovrebbe essere inserito all’interno di una commissione del ministero dell’Istruzione, pagato con soldi pubblici. Basta con i predicatori d’odio”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.