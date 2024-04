“La #libertà di parola e di esprimere le proprie idee è un diritto sacrosanto che va difeso a tutti i costi. Per questo siamo venuti oggi in Toscana a portare la nostra solidarietà a Luca Tacchi, vicesegretario della Lega di Livorno ed al consigliere comunale Andrea Romiti, aggrediti e contestati da alcuni antagonisti ieri mattina nel centro del capoluogo toscano durante un gazebo organizzato dal comitato a sostegno del generale Roberto Vannacci”.

Lo dichiarano in una nota l’onorevole della Lega Anna Cinzia Bonfrisco e Mario Abbruzzese, entrambi in corsa alle prossime elezioni Europee 2024.

“Episodi come questo nei confronti degli esponenti del Carroccio sono purtroppo figli di un clima d’odio alimentato anche dalle posizioni del sindaco di Livorno Salvetti che negli ultimi giorni ha attaccato il lavoro delle opposizioni comunali a seguito delle proteste sul voto al Piano Operativo Comunale. Ci sentiamo quindi in dovere, non solo di portare la nostra solidarietà ma anche di sostenere quanto fatto dai nostri rappresentanti del territorio per il lavoro che ogni giorno svolgono all’interno alle istituzioni locali. Oggi e domani continueremo ad essere al loro fianco in questa battaglia di libertà e democrazia” concludono Bonfrisco e Abbruzzese.