Matteo Salvini torna a parlare degli episodi di violenza avvenuti a Roma lo scorso sabato. In collegamento con lo studio di Quarta Repubblica su Rete 4 il leader della Lega afferma: "Qualcuno non ha fatto il suo mestiere, o il Ministro dell'interno non sapeva che Castellino era pericoloso e questo sarebbe un problema o ha lasciato che fosse lì. Noi invece di parlare dei problemi dell'Italia siamo qui a parlare del fascismo. Il danno peggiore è che quei 50 delinquenti che a Roma sono neo fascisti e a Milano sono anarchici a me viene il dubbio che a qualcuno convenga!".

Manifestazioni - "Manifestare in Italia un'idea è garantito dalla Costituzione!".

Tamponi gratuiti - "L'Italia è tra i paesi più vaccinati al mondo, esistono capitale europee evolute dove il dibattito italiano non esiste.Noi chiediamo di aiutare i lavoratori in difficoltà ed è lo Stato che li deve aiutare dandogli i tamponi gratis".

Elezioni - "La violenza è violenza, non è di destra o sinistra. Fare una manifestazione il giorno prima del voto con le bandiere rosse è una cosa democratica secondo voi".