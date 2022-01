CASELLATI AL QUIRINALE - La viceministra alle Infrastrutture, Teresa Bellanova, esclude "totalmente" l'ipotesi di votare Casellati al Quirinale.

IPOTESI CASELLATI - In occasione della quinta votazione per eleggere l'erede di Mattarella al Quirinale, Matteo Salvini potrebbe re-indicare il presidente del Senato Elisabetta Casellati. Lo riferiscono fonti del centrodestra al termine del vertice ai vari media. Intanto ha precisato: "Ho avuto mandato di esplorare tutti i profili, adesso vado e chiamo. Conto ci saranno passaggi risolutivi domani". Rispondendo ai cronisti Salvini ha precisato: "Ho una notte e una mattina per lavorarci, ci riconvochiamo domani alle 9. Spero che Pd e 5 Stelle da domani non votino più scheda bianca e tutti si prendano le loro responsabilità".

IPOTESI CASELLATI - Giovanni Toti, al termine del vertice, non esclude l'ipotesi Casellati al Quirinale. "I nomi sono quelli presentati. La Casellati non era nella terna ma potrebbe essere un nome spendibile. Se è disponibile, vedremo. È il nome più prestigioso ma ne dovrà parlare con Salvini", ha dichiarato il governatore della Liguria.

NOTA DEL CENTRODESTRA - Il centrodestra, al termine dell'incontro, ha dichiarato in una nota congiunta che domattina indicherà uno dei nomi di alto livello proposto nei giorni scorsi, dando mandato a Matteo Salvini - previa ogni opportuna interlocuzione - di definirlo entro il nuovo vertice delle ore 9 di domani.

RIUNIONE GRANDI ELETTORI - Domani alle ore 9 Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Italia Viva riuniranno rispettivamente i propri grandi elettori.

CALENDA - Carlo Calenda, intervenuto a 'Metropolis' sui canali del Gruppo Gedi, ha dichiarato in merito alla doppia ipotesi femminile Cartabia-Belloni al Quirinale: "Abbiamo due donne capaci e di indiscussa qualità come la ministra Cartabia e l'ambasciatrice Belloni. La prima è stata presidente della Corte Costituzionale, ora è ministro della Giustizia e la seconda ha una spessore e un profilo internazionale elevatissimi spiccato. Entrambe rappresenterebbero al meglio l'Italia".

ASCANI - "La quarta votazione ha dimostrato che il centrodestra non ha i numeri per eleggere da solo il Capoi dello Stato. Bisogna sedersi e dialogare". Così Anna Ascani a 'Piazzapulita', in onda questa sera su La7. In merito alla candidatura di Frattini al Quirinale, la sottosegretaria allo Sviluppo economico del Pd è stata chiara: "Su Frattini ci siamo espressi due giorni fa. Una nostra condizione è che non ci siano ambiguità sulla Russia".

ODDATI (Pd) - “Forse la proposta di Enrico Letta di mettersi a discutere a pane e acqua, invece di essere liquidata con qualche battuta, andava accolta letteralmente. Si cerchi di recuperare lucidità e si lavori ad una soluzione condivisa”. Lo scrive su Twitter Nicola Oddati, membro della direzione nazionale del Partito democratico, commentando le elezioni per nominare il nuovo capo dello Stato.

IPOTESI SABINO CASSESE - Intervistato da Paolo Del Debbio a 'Dritto e Rovescio' in onda questa sera, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ne esclude la candidatura: "Forza Italia non lo voterà mai".

IPOTESI FRANCO FRATTINI - Ettore Licheri, senatore del Movimento 5 Stelle, esclude l'ipotesi Frattini al Quirinale. "Non è questo l'approccio per arrivare a un candidato condiviso. Dobbiamo cercare di capire che se dobbiamo votare insieme un candidato lo dobbiamo anche scegliere insieme. Se non si capisce che il gioco di calare i nomi non porta da nessuna parte. Non è questa la condivisione. Il candidato va cercato insieme, sostenuto insieme e votato insieme", ha dichiarato ai cronisti.