In corso presso l’aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati la conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

"ANNO COMPLESSO PER TUTTI" - "Voglio fare gli auguri di buon anno per un anno che sarò molto complesso per tutti, dalle elezioni europee alla presidenza italiana del G7. Farò la mia parte perché facciate al meglio il vostro lavoro: non mi aspetto altro che rispetto ma certo non sconti. Mi devo scusare per aver rinviato" questa conferenza stampa per "due volte per ragioni di salute, mi spiace che questo abbia generato delle polemiche, ma non c'era alcun intendimento di scappare da domande dei giornalisti, di rado sono scappata da qualcosa in vita mia".

"CONFIDO IN DIMINUZIONE TASSI INTERESSE" - “Io confido che lungo questo anno si posa essere ragionevoli e immaginare una diminuzione dei tassi di interesse, che libererebbe diverse risorse che abbiamo da pagare sul debito pubblico”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di fine anno.

"CANDIDARMI ALLE EUROPEE? NON HO ANCORA DECISO" - “Sarà un anno molto complesso per tutti e che vede molte scadenze importanti, tra le elezioni europee e la presidenza dell’Italia del G7″. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza organizzata alla Camera dei deputati con la stampa parlamentare. “Non ho ancora deciso se candidarmi alle europee, devo capire se una mia eventuale candidatura toglierebbe tempo al mio lavoro dal presidente del consiglio. Perché penso che sia una decisione che va presa insieme agli altri leader della maggioranza”.

"PREOCCUPATA PER IMPATTO INTELLIGENZA ARTIFICIALE SU MONDO LAVORO" - "Sono particolarmente preoccupata dell'impatto dell'intelligenza artificiale su vari livelli, in particolare sul mercato del lavoro. Ci troviamo di fronte a una rivoluzione, l'intelletto rischia di essere sostituito e l'impatto riguarda anche lavori di alto profilo, rischiamo un impatto devastante. Organizzeremo un focus preciso sull'intelligenza artificiale al G7, ma prima sto lavorando a una iniziativa specifica sull'impatto dell'Ia sul mercato del lavoro".



"CHIESTA SOSPENSIONE ONOREVOLE POZZOLO DA FRATELLI D'ITALIA" - "Ho chiesto che l'onorevole Emanuele Pozzolo venga deferito alla Commissione garanzia dei probiviri di Fratelli d'Italia e che, nelle more del giudizio della commissione, venga sospeso".



"MES STRUMENTO OBSOLETO" - "Il Mes è uno strumento che esiste da tempo e io penso che nella reazione dei mercati si legga una consapevolezza rispetto al fatto che è uno strumento obsoleto. Forse la mancata ratifica da parte dell'Italia può diventare un'occasione per trasformarlo in qualcosa di più efficace"

"PUNTO A CONFERMARE MISURE TAGLIO TASSE" - "Il mio obettivo è confermare le misure contenute nella manovra di quest'anno e se riesco addirittura migliorale ma lo valuteremo in corso d'anno. Io preferisco tagliare la spesa pubblica che aumentare le tasse, non le ho aumentate e non lo farò, e penso si possa fare un lavoro anche più preciso il prossimo anno".

"TASSA EXRAPROFITTI BANCHE? NESSUN INTENTO PUNITIVO" - "Mi fa un po’ sorridere che i primi a criticare il primo governo che ha avuto il coraggio di tassare le banche siano quelli che quando erano al governo hanno fatto regali miliardari alle banche, vale per il Pd e per il M5S. Noi abbiamo applicato una tassa su quello che consideriamo un margine ingiusto. Non c’è stato intento punitivo”.



"MI IMPEGNO IN CONFRONTO TV CON ELLY SCHLEIN" - “Mi impegno volentieri in un confronto tv con Elly Schlein, credo che sia normale, credo che sia giusto che il presidente del Consiglio dei ministri si confronti con il leader dell’opposizione prima della campagna elettorale e delle elezioni europee. Non mi sono mai sottratta e non lo farò stavolta, anche se chiaramente lei insomma sa come la penso sul tema della condizione femminile, siamo intervenuti a vari livelli, non credo dovrebbe essere solo questo l’oggetto del confronto tra due leader politici, indipendentemente dal fatto che siano donne sono due leader politici e due leader politici si occupano di tutte le materie. Adesso non so dirle la sede, dove lo facciamo, intanto non so se Elly Schlein sia disponibile, però insomma non mi faccia prendere impegni sul dove, capisco che giustamente lei ha anche messo diciamo un chip sulla questione avendolo chiesto, sono disponibile a fare il confronto”.

"CASO DEGNI? HO UNA DOMANDA PER LA SINISTRA...." - “Non spetta a me dire cosa potrebbe accadere. Considero grave che un magistrato della Corte dei Conti speri che l’Italia vada in esercizio provvisorio. Ma la cosa più grave è la sfrontatezza con cui questo giudice ritiene che sia normale farlo. Mi ha colpito molto che a sinistra non ci sia stato nessuno a dire qualcosa, a partire da Paolo Gentiloni che l'ha nominato. Ho da chiedere alla sinistra se sia normale che persone da loro nominate per incarichi super partes si atteggino da militanti politici. Mi attendo risposta da Schlein”.

"LAVORO PER MAGGIORANZA ALTERNATIVA A BRUXELLES" - "Io lavoro per costruire una maggioranza alternativa" a Bruxelles "che tra l'altro negli ultimi mesi ha dimostrato di esistere su alcuni dossier, dalla transizione green all'immigrazione. Se questo non fosse possibile all'esito delle elezioni europee, io non sono mai stata disponibile a fare una alleanza parlamentare con la sinistra".



"PROBLEMA MIGRANTI NON SI RISOLVERA' MAI SE LO GESTIAMO SOLO CON ARRIVI IN EUROPA" - Migranti, problema non si risolverà mai se lo gestiamo solo con arrivi in Europa - "Considero le nuove regole migliori di quelle precedenti. C'è un meccanismo serio che impegna gli altri Paesi, un meccanismo che per noi è più di garanzia. Ma non è una soluzione. Non risolveremo mai il problema se pensiamo solo a come gestire i migranti quando arrivano in Europa. C'è solo un modo per risolvere il problema, lavorare a monte, cosa che riguarda anche il piano Mattei. Ma è un lavoro che non può fare solo l'Italia. Un tema fondamentale del G7 sarà l'Africa".

“DDL CONCORRENZA? APPELLO MATTARELLA NON RIMARRA' INASCOLTATO" - L'appello del presidente Mattarella non rimarrà inascoltato, valuterò con gli altri partiti di maggioranza e con i ministri. Per quanto riguarda i balneari, il governo per la prima volta ha iniziato un lavoro mai fatto prima con la mappatura, per verificare il principio della scarsità del bene, richiesto per applicare la Bolkenstein. Curiosamente in tutti gli anni nessuno ha ritenuto di farlo. Noi abbiamo proceduto celermente, ora l'obiettivo è una norma di riordino che consenta di intervenire sulla attuale giungla, in un confronto con la Commissione europea e con gli operatori, per evitare l'infrazione e per dare certezza della norma" che consenta di superare "le difficoltà per gli operatori e gli Enti locali".



"SOTTOVALUTATE FORME CONTEMPORANEE DI ANTISEMITISMO" - "A me colpisce moltissimo che per paradosso le immagini atroci del 7 ottobre degli attacchi di Hamas su civili inermi abbiano prodotto una recrudescenza dell'antisemitismo. Vuol dire che forse noi abbiamo sottovalutato soprattutto le forme contemporanee di antisemitismo che sono quella mascherata da critica verso Israele come del fondamentalismo islamico. Una valutazione seria sul fatto che si è messa qualche volta la testa sotto la sabbia va fatta. Quando è stata votata la commissione Segre noi abbiamo presentato emendamenti chiedendo ad esempio che si fosse più chiari, che si potesse citare il diritto di Israele a esistere e non passarono per calcolo politico. Con il ministro Piantedosi abbiamo lavorato per mettere in sicurezza le comunità ebraiche e forse la cosa più intelligente da fare è far conoscere cosa sia Israele, quando ero ministro della gioventù avevamo attivato il servizio civile in Israele, cosa che ora ovviamente non si può fare. Ma è importante far conoscere Israele che è una realtà molto spesso vittima di stereotipi e forse aiutare i più giovani a conoscere la realtà può servire ad abbattere culturalmente il fenomeno tragico dell'antisemitismo".

