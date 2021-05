"Credo ci sia bisogno di un partito di destra in Italia, che abbia al centro la difesa dell'interesse nazionale italiano. Questo vuol dire difendere i tuoi lavoratori, le tue aziende, la tua tradizione, la tua identità" lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni intervenendo oggi a Mezz'ora in più.

"Mi sono resa conto che il racconto che si fa di me è distante anni luce da quello che sono, non solo delle mie idee politiche ma della persona che sono. Penso quindi sia giusto mettere un punto. La gente deve sapere esattamente chi sei"

"I rapporti tra me e Salvini sono costanti, ci può essere la settimana no ma ci ridiamo sopra. Alcuni dicono che le iniziative di opposizione in realtà non sono contro la sinistra ma contro la Lega, io la mozione l'ho presentata contro Speranza" Ha aggiunto.

"Le donne e gli uomini di Fratelli d'Italia hanno fatto la gavetta, perché questo serve per poter fare politica. Sono sicuramente indispensabile per FdI, ma se non ci fosse il resto del partito da sola quello che sto facendo non lo potrei fare" Ha detto ancora Meloni