Giorgia Meloni, questa sera ospite a 'Cartabianca 'su Rai 3, ha parlato delle tensioni crescenti tra Ucraina e Russia. "Penso che in questo momento debbano temere tutti un'escalation militare e credo che ciascuno di noi si renda conto dei rischi che corre soprattutto l' Europa. Bisogna fare tutti gli sforzi che si possono fare per favorire una de-escalation", dichiara la presidente di Fratelli d'Italia. "Nella politica estera bisogna valutare sempre in relazione all'interesse nazionale - sottolinea la Meloni -. Io sono un’italiana, patriota e valuto quello che accade in base all’interesse italiano. L’Europa è un gigante burocratico e un nano politico".

I punti salienti dell'intervista a Giorgia Meloni

Incontro con Salvini - "Io e Salvini non ci siamo incontrati né sentiti. Ma era già accaduto in passato".

Ruolo del centrodestra nel Governo - "Il centrodestra esiste perché esiste nel sentimento maggioritario degli italiani. Io voglio costruire un'Italia diversa da quella che vedo e credo che non si possa fare con il Pd e la sinistra".

Draghi - "Mario Draghi non ha avuto legittimazione popolare e ci hanno detto che arrivava al governo per autorevolezza. Ma quando esercitiamo questa autorevolezza se non quando veniamo discriminati dall’Unione Europea?".

Covid - "Ci sono nazioni con dati migliori dei nostri che, per ottenere quei dati, non hanno avuto bisogno di contrarre diritti fondamentali come quello al lavoro né fare cose prive di senso come dire a un 12enne che se non si vaccina non può fare sport".

Bassetti - "Violenza e aggressione al prof. Bassetti? Io sono solidale, anche perché vengono aggredita quotidianamente su questi temi. Mia figlia è stata sbattuta su tutti i giornali".

Vaccini under 12 - "Meno del 10% degli italiani ha vaccinato i figli sotto gli undici anni. Non si possono creare i mostri su queste cose. Il tema della vaccinazione è stato affrontato in maniera troppo aggressiva".