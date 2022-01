"Il Parlamento con 759 voti ha rieletto Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica. A lui vanno i miei auguri più sinceri ed il mio ringraziamento. Continuerà a essere garante assoluto dei valori della nostra Costituzione e un punto di riferimento per la nostra comunità nazionale". Lo ha dichiarato Roberto Fico, presidente della Camera, recatosi questa sera al Quirinale assieme al presidente del Senato Casellati per comunicare l'esito delle votazioni al Capo dello Stato Mattarella.