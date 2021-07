''I numeri a oggi testimoniano che la popolazione vaccinata, pur non essendo immune dalla possibilità di contagio, nella stragrande maggioranza dei casi contrae il virus in forme lievi o addirittura asintomatiche. Per questo, è di vitale importanza procedere speditamente verso la più ampia adesione dei cittadini alla campagna vaccinale'. Ci sono delle criticita' dovute all'impossibilita' di usare Astrazeneca e J&J per gli under 60 ma stiamo lavorando per risolverle. Ieri con il Commissario Figliuolo abbiamo concordato che dalla prossima settimana inizieranno degli incontri bilaterali tra la Struttura Commissariale e le singole regioni cosi' da capire come risolvere eventuali problematiche". Per quanto riguarda la variante Delta, questa "richiede la massima cautela ma con la consapevolezza che i numeri, almeno a oggi, testimoniano che nonostante sia piu' contagiosa, su chi e' vaccinato non determina ospedalizzazione". Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga a 'SkyTg24'.