A poche ore dalla chiusura degli scrutigni, Fratellid'Italia è il primo partito, Movimento 5 Stelle davanti alla Lega, maggioranza assoluta per il centrodestra in entrambe le camere. La coalizione del centrodestra si attesta intorno al 44% mentre quella di centrosinistra non arriva al 27%. Il Pd si attesta sotto il 20%, il Movimento 5 Stelle è al 14,8%, il Terzo Polo al 7,9%, Italexit all'1,9%. Affluenza poco sotto al 64%, circa il 9% in meno rispetto alle precedenti elezioni politiche (73%).

00:05 Prima proiezione realizzata da Tecné. Il Centrodestra sarebbe avanti al Senato con una percentuale del 41,5%. Centrosinistra al 26,1. M5s 16,8%. Azione al 6,9%; Italexit all'1,4%. Tra i singoli partiti Fdi 25,1%, Lega 7,8%, Forza Italia 8,5%, Pd 19,4%. Il Centrodestra avrebbe tra i 108 e i 128 senatori. Il centrosinistra tra 31 e 51, M5s tra 20 e 30, Azione tra 7 e 9 senatori.

23:27 In base al primo Instant poll di Quorum/Youtrend per Sky Tg24, con un margine di errore di più o meno 1,6%, al Senato la lista di Fratelli d'Italia è al 23,7% e quella del Pd al 20,1%.

20,1% Pd

2,9% + Europa

7,4% Azione / Italia Viva

9,8% Lega

7,9% Forza Italia

23,7% Fratelli d'Italia

2,3% ItalExit

1,2% Noi Moderati

16,1% Movimento 5 Stelle

3,9%Alleanza Verdi e Sinistra

1,2% Unione Popolare-

23:25 In base al primo Instant poll di Quorum/Youtrend per Sky Tg24, con una copertura del campione del %, alla Camera a Fdi andrebbero 110 seggi, al Pd 77, alla Lega 66. Al Movimento 5 Stelle andrebbero 47 seggi, a Forza Italia andrebbero 46 seggi, ad Azione 19 seggi

23:19 In base al primo Instant poll di Quorum/Youtrend per Sky Tg24, con un margine di errore +o - 1,6%, alla Camera la coalizione di centrodestra è al 42% mentre quella di centrosinistra è al 28,3%. Il Movimento 5 Stelle è al 16,4% e Azione-Italia Viva è al 7,2%.

23:18 Un applauso, nella sala dell'Hotel Parco dei Principi dove sono riuniti i big di Fratelli d'Italia (tra cui Ignazio La Russa e Guido Crosetto), ha accolto i primi exit poll di queste elezioni politiche.

23:15 Primo intention poll realizzato da Tecné. Con una copertura del campione pari al 71% il Centrodestra sarebbe avanti alla Camera con una forchetta tra il 41,5 e il 45,5%. Centrosinistra dato al 25-29%. M5s 14-18%. Azione tra il 5 e il 9%. Italexit tra 1,5 e 3,5%. Tra i singoli partiti Fdi 22,5-26,5%, Lega 8,5-12%, Forza Italia 5-9%, Pd 17-21%.

23:10 Secondo il primo trend poll di Swg per La7 il centrodestra è avanti con percentuali tra il 43 e il 47%, mentre il centrosinistra si attesta tra il 25 e il 29%. Il M5s prende invece tra il 13,5 e il 17,5%, il Terzo Polo è tra il 6 e l'8%. Italexit è tra il 2 e il 3%, Unione popolare tra 0,5 e 1,5%.

23:00 si chiude qui la giornata elettorale, attesa per le prime proiezioni e i risultati del voto

22:15 Clima da kermesse delle grandi occasioni, quello che si respira al Parco dei Principi, l'hotel scelto da Fratelli d'Italia come location per la notte elettorale. Una notte che si preannuncia piuttosto lunga, tra attesa della chiusura dei seggi e, quindi, di exit poll prima e proiezioni poi per poter disporre di elementi abbastanza definiti per le prime valutazioni ufficiali. Nei numeri della serata rientrano ovviamente, intanto, gli oltre 400 giornalisti accreditati in rappresentanza di testate italiane e straniere, adeguatamente 'assorbiti' dagli spazi messi a disposizione dall'organizzazione del partito di Giorgia

Meloni, tanto nel grandissimo salone con il palco dominato dallo sfondo con maxi simbolo FdI quanto nella sala stampa vera e propria. Resta da vedere, in questa lunga notte elettorale, quando, e chi, dara' ai giornalisti le prime indicazioni dal voto



22:00 In Sicilia l'affluenza per le Regionali alle 19 si attesta al 35,58%, leggermente inferiore a quella di cinque anni fa quando si era recato a votare il 36,44% dei siciliani. Il dato, peraltro, è inferiore del 6,32% rispetto a quello delle Politiche: in questo caso nell'Isola alle 19 si è recato alle urne il 41,9%.



21:00 - "Un paese più giusto ha basi forti: democrazia e libertà. Buon voto! #ElezioniPolitiche2022". Così Graziano Delrio, parlamentale del Partito Democratico.

Un paese più giusto ha basi forti: democrazia e libertà. Buon voto!#ElezioniPolitiche2022 pic.twitter.com/wGn5N6lf0a — Graziano Delrio (@graziano_delrio) September 25, 2022



20:15 - "Il mio primo voto da cittadina romana. Si vota fino alle 23 e solo oggi. 5 minuti nel seggio decidono dei prossimi 5 anni del Paese. Buon voto a tutti e tutte!". Così Maria Elena Boschi su Twitter.

Il mio primo voto da cittadina romana.

Si vota fino alle 23 e solo oggi.

5 minuti nel seggio decidono dei prossimi 5 anni del Paese. Buon voto a tutti e tutte! 🇮🇹 pic.twitter.com/1EMznAL4d7 — Maria Elena Boschi (@meb) September 25, 2022

19.48 - "Qualunque cosa dica, io a Silvio Berlusconi vorrò sempre bene lo stesso". Lo dice su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini.

19:45 - "Ancora poco più di quattro ore per votare, quattro ore per non lamentarci o pentirci per i prossimi cinque anni. Non lasciamo scegliere gli altri. Andiamo a votare. In bocca a lupo Italia". È il tweet di Luciano Nobili, deputato di Italia Viva.

19:30 Alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 19 ha votato il 51,25% degli aventi diritto, quando i dati sono relativi a circa metà dei comuni (relativi a 6.716 enti su 7.904). Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno. Nella precedente tornata elettorale del 2018 alla stessa ora si era recato alle urne il 59,25% degli elettori per la Camera.

18.50 - "Buon voto a tutte e a tutti. Vale la pena sognare". Lo afferma Aboubakar Soumahoro, attivista sindacale candidato con la lista di Sinistra Italiana e Verdi.

18.40 - "Ho votato! E ho portato con me una dichiarazione scritta con la quale ho chiesto di mettere a verbale che la divisione dei registri elettorali per maschi e femmine va superata. È un ostacolo all'esercizio del voto delle persone trans e non binarie che, in questo modo, sono costrette a fare coming out". Così in un post su Facebook la senatrice Monica Cirinnà, candidata al Senato per il centrosinistra.

"Si potrebbero, invece, dividere elettrici ed elettori in ordine alfabetico in base al cognome. Come succede altrove. Nessuno dovrebbe sentirsi discriminato, mai. Soprattutto quando esercita un diritto fondamentale come votare. Potete farlo anche voi, se volete. Buon voto a tutte e tutti", conclude il post.

18.24 - "C'è una partita troppo grossa che si gioca; domani non ce n'è un'altra. È OGGI che si gioca questa partita. ANDIAMO A VOTARE!!! Pentirsi poi non serve a nulla. Domani è adesso! VOTATE!". Lo scrive in un tweet Gianluigi Paragone, leader di Italexit.

18.21 - Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha votato poco fa a Napoli, città dove è candidato nel plurinominale come capolista del Pd. Speranza si è recato in un seggio del quartiere Soccavo.

18.12 - "Sono abbastanza convinto che voglio più voti della Lega. Con la Lega noi andiamo d'accordissimo perché io ho nutrito un'amicizia fruttuosa con Matteo Salvini che è una brava persona. Ha bisogno di essere un po' inquadrato, anche lui non ha lavorato mai". Lo ha detto Silvio Berlusconi parlando con alcuni esponenti di Forza Italia dopo aver votato.



12:25 Il 18,39% degli elettori aventi diritto ha votato alle 12 per il rinnovo della Camera. Lo riporta sul sito il ministero dell'Interno, aggiungendo che i dati sono circa alla metà relativi, a 4.014 comuni su 7.904. Un quadro che delinea un leggero calo rispetto al 2018 quando, alla stessa ora, il 19,18% degli elettori aveva votato.

12:00 Anche i presidente di Veneto (Luca Zaia), Toscana (Eugenio Giani) e Lombardia (Attilio Fontana) hanno votato. Zaia ha votato a San Vendemiano, Treviso, presso la scuola San Francesco. Giani, invece, su Twitter ha scritto: Ho votato pensando ai tanti italiani morti per darci questo diritto. Ho votato perché nessuno in futuro possa togliere ai nostri figli questo diritto! Fallo anche tu, buon voto Toscana!". Fontana ha votato nel seggio della scuola Settembrini, in via Pontida a Velate, Varese.

10:30 Il senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, accompagnato dalla moglie Agnese Landini e dal senatore Francesco Bonifazi, ha votato nel seggio di Firenze, nella scuola Villani di viale Giannotti, a Gavinana.

10:15 Anche il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, ha votato al suo seggio di Roma, nel quartiere Testaccio.

09:30 Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha votato nel seggio di via Pietro Martinetti a Milano.

09:00 - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è appena giunto al seggio elettorale per votare. Il capo dello Stato è arrivato alle 8,45 alla sezione 535 della scuola Giuseppe Piazzi, in via Alessi a Palermo. Gli elettori in coda hanno accolto Mattarella dicendo "buongiorno presidente".

07:00 - Hanno aperto regolarmente stamane alle 7 i seggi per le elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Sempre oggi, in Sicilia si voterà per il rinnovo del Consiglio regionale e l'elezione del governatore. Si voterà in una sola giornata: i seggi chiuderanno questa sera alle 23. Subito dopo - al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti - avrà inizio lo scrutinio, cominciando dallo spoglio delle schede per l'elezione del Senato e poi quelle della Camera. Domani a partire dalle ore 14, si svolgeranno gli scrutini per le elezioni regionali. Per questo turno elettorale le sezioni sono in totale 61.556. Gli elettori chiamati al voto sono 50.869.304, di cui 4.741.790 all'estero (i plichi sono arrivati ai seggi speciali allestiti in diversi centri). Dei 46.127.514 elettori in Italia, il 51,74% sono donne e il restante 48.26% uomini. Del corpo elettorale fanno parte 2.682.094 maggiorenni che per la prima volta, dopo la recente modifica dell'articolo 58 della Costituzione, potranno votare non solo per la Camera dei Deputati, ma anche per eleggere il Senato della Repubblica. Dei giovani elettori le donne sono 1.302.170 e gli uomini 1.379.924.





7:00 -Dopo una campagna elettorale breve ma con tanti dibattiti, oggi è il giorno delle elezioni in Italia, seggi aperti dalle 7 alle 23. Segui la diretta con Politicanews.it: