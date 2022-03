“Siamo determinati a sostenere l’Ucraina. Dobbiamo difendere pace e democrazia, l’Italia lavora con determinazione contro la guerra. Lo sforzo diplomatico dipende dalla volontà di Mosca, no a scontro di civiltà con la Russia". Lo ha detto in apertura discorso alla Camera dei Deputati, il premier Mario Draghi, in vista del prossimo Consiglio Europeo.

Di seguito, il video della diretta.