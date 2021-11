Luigi Di Maio è ospite a Cartabianca, talk show in onda questa sera su Rai3. Il ministro degli Esteri ha parlato del reddito di cittadinanza, 'mission' rivendicata dal Movimento 5 Stelle: "Verrà rifinanziato e migliorato grazie alla nuova manovra di Bilancio".

Nuovo cancelliere Austriaco - "Ho chiamato io i futuri ministri e sottosegretari. A uno ho detto: 'Devi giurare, sei ministro, domani c’è l’appuntamento al Quirinale'. E mi ha risposto: “Io non posso, sto a Berlino con la mia famiglia, non è che si può rinviare il giuramento?”.

Green Pass - "Sul Green Pass noi italiani siamo arrivati prima degli altri Paesi europei, che ora lo utilizzeranno per accelerare le campagne vaccinali. Il nostro obiettivo è raggiungere il 90% di popolazione vaccinata".

Alla domanda della giornalista Annalisa Chirico "Anche lei, come Conte, pensa che l'alleanza con il Pd sia un orizzonte irrinunciabile?", Di Maio risponde: "Il Movimento nei prossimi anni si connoterà per i temi ecologisti, con attenzione a cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile. Li ci dovremo collocare".

"Credo che il mio amore per la politica non finirà mai. Con il mio libro volevo dire ai ragazzi di innamorarsi della politica: fare politica non è una cosa brutta e losca, serve a cambiare le condizioni di vita dei nostri concittadini", conclude Di Maio.