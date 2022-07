22.01 - Il Ministro Speranza a LA7: "M5S e Conte hanno sbagliato a non votare la fiducia in un momento drammatico come questo. No a camapgne elettorali di mesi che non si sa dove ci porteranno".

21:29 - Draghi, colloqui con Casellati e Fico

Come riporta La7, il premier Mario Draghi ha incontrato la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e ha avuto un colloquio telefonico con il Presidente della Camera, Roberto Fico, positivo al Covid.

20:32 - Palazzo Chigi: "Governo nel pieno delle sue funzioni"

"Dopo la decisione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di respingere le dimissioni presentate da Mario Draghi, il governo è nel pieno delle sue funzioni. Il premier sarà lunedì ad Algeri per il vertice intergovernativo in programma fino a martedì". Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi.

19:50 - Mattarella non accoglie le dimissioni di Draghi

"Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa sera al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Mario Draghi, il quale ha rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica non ha accolto le dimissioni e ha invitato il Presidente del Consiglio a presentarsi al Parlamento per rendere comunicazioni, affinché si effettui, nella sede propria, una valutazione della situazione che si è determinata a seguito degli esiti della seduta svoltasi oggi presso il Senato della Repubblica". E' il comunicato del Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

19:00 - IL COMUNICATO DI DRAGHI - Comunicazioni del Presidente del Consiglio in CdM 14 luglio 2022

"Buonasera a tutti,

Voglio annunciarvi che questa sera rassegnerò le mie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica.

Le votazioni di oggi in Parlamento sono un fatto molto significativo dal punto di vista politico.

La maggioranza di unità nazionale che ha sostenuto questo governo dalla sua creazione non c’è più.

È venuto meno il patto di fiducia alla base dell’azione di governo.

In questi giorni da parte mia c’è stato il massimo impegno per proseguire nel cammino comune, anche cercando di venire incontro alle esigenze che mi sono state avanzate dalle forze politiche.

Come è evidente dal dibattito e dal voto di oggi in Parlamento questo sforzo non è stato sufficiente.

Dal mio discorso di insediamento in Parlamento ho sempre detto che questo esecutivo sarebbe andato avanti soltanto se ci fosse stata la chiara prospettiva di poter realizzare il programma di governo su cui le forze politiche avevano votato la fiducia.

Questa compattezza è stata fondamentale per affrontare le sfide di questi mesi.

Queste condizioni oggi non ci sono più.

Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti.

Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo raggiunto, in un momento molto difficile, nell’interesse di tutti gli Italiani".



18:47 - Nel corso del Consiglio dei Ministro il Premier Mario Draghi ha annunciato l'intenzione di voler presentare le proprie dimissioni: "La maggioranza di unità nazionale che ha sostenuto questo governo dalla sua creazione non c'è più. È venuto meno il patto di fiducia alla base dell'azione di governo. Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo raggiunto, in un momento molto difficile, nell'interesse di tutti gli Italiani".



18:18 - E' cominciato il Consiglio dei Ministri.



18:10 - Come riferito da Sky TG 24, Draghi non si è dimesso, ma sta riflettendo. E' quanto si è appreso dopo l’incontro con il capo dello stato Mattarella.

17::40 - Il Consiglio dei Ministro è stato riprogrammato alle 18:15.

17:10 - Intercettato dai cronisti fuori dalla propria abitazione, Giuseppe Conte ha affermato: "Se noi prendiamo degli impegni con governo, Parlamento e cittadini e siamo coerenti, chi si può permettere di contestare questa linearità e questa coerenza? Non chiediamo posti, nomine, nulla, ma chiediamo ovviamente di rispettare un programma definito all'inizio: transizione ecologica e urgenza della questione sociale che adesso è esplosa. O ci sono risposte vere, strutturali e importanti opporre nessuno può avere i nostri voti".



16:17 - Il Consiglio dei Ministri potrebbe essere riconvocato nel tardo pomeriggio.

16:05 - Terminato colloqui Draghi-Mattarella al Quirinale. Il presidente del Consiglio è rientrato a Palazzo Chigi. Non trapelano aggiornamenti, ma dovrebbe essere emesso un comunicato stampa.



15:40 - Annullato il Consiglio dei Ministri previsto alle 15:30. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi è arrivato al Quirinale ed ora è a colloquio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.



15.20 - Dl aiuti approvato al Senato con 172 voti a favore

14.44 - Concluse le dichiarazioni di voto, nell'aula del Senato è cominciata la cosiddetta chiama dei senatori nell'aula del decreto Aiuti su cui il governo ha posto la questione di fiducia.

14.05 - Alla riunione con Matteo Salvini stamane, per fare il punto prima del voto di fiducia al Senato sul decreto Aiuti, hanno partecipato i vicesegretari, Giancarlo Giorgetti, Lorenzo Fontana e Andrea Crippa, e il vicepresidente di Palazzo Madama Roberto Calderoli. Il segretario leghista poi ha sentito al telefono i governatori Massimiliano Fedriga e Luca Zaia.

12.53 - Il governo ha posto la fiducia al Senato sul dl Aiuti. Lo riporta Sky Tg24.

12.36 - Il ministro della cultura Dario Franceschini, intervenendo alla presentazione del 18/o Rapporto di Federculture in corso al ministero di via del Collegio romano, ha dichiarato in merito alla crisi di governo: "È una giornata complicata che potrebbe trasformare questo incontro in un rendiconto di quello che abbiamo fatto".

12.30 - "I numeri dicono che il governo potrebbe proseguire il suo lavoro fine a fine legislatura anche senza il M5s. FI, in continuità con l'atteggiamento di responsabilità che ha sempre contraddistinto la sua azione, attende con rispetto le determinazioni del presidente Draghi e le indicazioni che darà il capo dello Stato. È chiaro e innegabile che eventuali elezioni anticipate in un momento così delicato per l'Italia saranno da attribuire unicamente all'atteggiamento irresponsabile dei 5S. Se dovesse accadere, andare alle urne non ci preoccupa: anzi siamo certi che il risultato elettorale premierebbe il centrodestra". Lo scrive in una nota il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

12.22 - Il Movimento 5 Stelle "ha voltato le spalle agli italiani". Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Lo riporta Tgcom24.

12.07 - Alle 12.30 verrà posta la questione di fiducia sul decreto Aiuti al Senato. Lo si apprende da fonti vicine al Parlamento, riporta Sky Tg24.

12.01 - "Chi subì il Papeete 1 adesso sta facendo il Papeete 2. È chiaro a tutti che se oggi non votano la fiducia aprono la stagione del Papeete bis. Un marchio che non si toglieranno più. E da loro non accettiamo lezioni di coerenza". Così Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e leader di Insieme per il Futuro, durante l'assemblea congiunta del partito.

12.00 - "Ci vediamo alle 13, in diretta dal Senato. Farò un appello a Mario Draghi: parli al Paese dicendo le cose che vanno fatte da qui alle elezioni e vada avanti senza i grillini. Basta coi ricatti dei 5 Stelle, torniamo a correre". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi, leader di Italia Viva.

11.50 - Fonti di governo confermano che nel primo pomeriggio si riunirà il Consiglio dei Ministri. Lo riporta Sky Tg24.

11.44 - L'unica via percorribile per evitare una crisi di governo è la richiesta di fiducia al Senato sul Dl Aiuti. Questa è la volontà del premier Mario Draghi dopo il confronto con il ministro D'Inca. Lo sottolineano, riporta Sky Tg24, fonti del ministero per i rapporti con il Parlamento.

11.40 - "L’alleato principale del Pd fa cadere il governo Draghi. L'alleato di Forza Italia non partecipa al Governo Draghi. Sono pronto però a scommettere che in caso di elezioni destra e sinistra spiegheranno che sono compatti come la roccia e pronti a governare". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, leader di Azione.