Alle 12 i primi dati sull'affluenza parlano di una partecipazione al 13,7% (dati parziali)



12.30 Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria, ha appena votato in una scuola elementare di Cosenza



A Milano poco dopo le 12 ha votato il candidato sindaco per il centrodestra Luca Bernardo nel seggio di via Mauri

A Roma a votare anche il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che su Fb scrive: "Buon voto a tutti"



11.15 - A Milano il sindaco Giuseppe Sala ha votato nel seggio del liceo Parini



Si sono aperti alle 7 i seggi per la consultazione elettorale di oggi e domani. Si vota per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per le suppletive della Camera e per le regionali in Calabria.

Sono 12.147.040 gli elettori chiamati alle urne, distribuiti in 14.505 sezioni. Oggi i seggi rimarranno aperti fino alle 23, e domani dalle 7 alle 15