I seggi tornano aperti dalle 7 di questa mattina fino alle 15 per la consultazione elettorale per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per le suppletive della Camera e per le regionali in Calabria. Sono 12.147.040 gli elettori chiamati alle urne, distribuiti in 14.505 sezioni.

Nell'ultima rilevazione del Viminale, ieri sera alle 23 avevano votato il 41,65% degli aventi diritto. Nel 2016 - quando si votava in un solo giorno - era stato del 61,49%.

Domenica 3 ottobre

Alle ore 19 della prima giornata di elezioni amministrative ha votato il 34,92% degli aventi diritto. Sono i dati resi noti dal Viminale sulla base di 585 comuni sui 1.153 in cui la popolazione è chiamata alle urne. Alle precedenti Amministrative, su un solo giorno, il 5 giugno 2016, alle ore 19 la percentuale di votanti era stata del 48,27%.

Quando sono noti i dati relativi a 794 comuni sui 1.153 raccolti dal Viminale, l'affluenza alle urne alle ore 19 va attestandosi al 35,32%. Alle precedenti del 5 giugno 2016 alle ore 19 la percentuale di votanti era stata del 46%, ma si votò in un solo giorno.

Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma, ha votato questa mattina nel seggio di via del Lavatore. Accompagnato dalla moglie Violante, Calenda ha augurato buon lavoro al presidente del seggio e agli scrutatori è si è fermato a scambiare qualche battuta con i giornalisti e i fotografi prima e dopo lo scatto di rito al seggio. "Non posso parlare di nulla ma sono sereno. Oggi - ha scherzato - decompressione in famiglia".

I dati definitivi sull'affluenza arrivati dal Viminale dicono che alle 12 ha votato il 13,72% degli aventi diritto. I numeri riguardano 1.153 Comuni Alle precedenti consultazioni del 5 giugno 2016 alle ore 12 la percentuale dei votanti era stata del 17,99%: ma allora si votò solo per un giorno.

Anche Silvio Berlusconi ha votato a Milano: "Ho fatto il mio dovere di cittadino al seggio di via Ruffini, a Milano. Buon voto!" scrive su Twitter

Alle 12 i primi dati sull'affluenza parlano di una partecipazione al 13,7% (dati parziali)



12.30 Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria, ha appena votato in una scuola elementare di Cosenza



A Milano poco dopo le 12 ha votato il candidato sindaco per il centrodestra Luca Bernardo nel seggio di via Mauri

A Roma a votare anche il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che su Fb scrive: "Buon voto a tutti"



11.15 - A Milano il sindaco Giuseppe Sala ha votato nel seggio del liceo Parini



Si sono aperti alle 7 i seggi per la consultazione elettorale di oggi e domani. Si vota per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per le suppletive della Camera e per le regionali in Calabria.

Sono 12.147.040 gli elettori chiamati alle urne, distribuiti in 14.505 sezioni. Oggi i seggi rimarranno aperti fino alle 23, e domani dalle 7 alle 15