"È un'ordinanza, quella con cui viene negata la libertà a Giovanni Toti, che ci rammarica e che ci pone alcuni interrogativi. Con il parere negativo alla revoca degli arresti domiciliari viene minato il diritto del presidente Toti di esercitare, in una fase ancora di indagini preliminari, il mandato che gli elettori liguri gli hanno assegnato". È il commento della Lista Toti sul rigetto dell'istanza di revoca degli arresti domiciliari per il presidente della Regione Liguria.

"Da governatore può reiterare i reati, viene scritto nella motivazioni. Significa che se si fosse dimesso, e avesse rinunciato al ruolo di governatore e al suo mandato elettorale, sarebbe ora un uomo libero? È un cortocircuito. Il piano politico che viene subordinato a quello giudiziario in una fase di indagini preliminari, in cui nessuna sentenza è stata pronunciata e in cui dovrebbe valere il principio del garantismo nei confronti della persona e del ruolo che ricopre", prosegue la nota.

"Il fatto di considerare il ritorno in carica del presidente di Regione come elemento determinante per la previsione di nuovi reati e per l'inquinamento probatorio, rischia di trasformare la sospensione dall'incarico, appunto, in una decadenza, già nella fase delle indagini: una decisione che non tiene conto del giusto equilibrio costituzionale tra tutela del processo e tutela della volontà popolare. E questo accade - conclude il comunicato - in assenza non solo di una condanna ma anche di un rinvio a giudizio".