"Grande successo per gli open day Pfizer: nel weekend quasi 8 mila persone hanno ricevuto la prima dose di vaccino senza bisogno di prendere appuntamento. Un modo per incentivare gli indecisi, perché il Covid non è finito ed è vietato abbassare la guardia". Lo scrive su Facebook il presidente e assessore alla sanità della Regione Liguria, Giovanni Toti.