"Nel corso dell'anno abbiamo lanciato più volte l'allarme sulla situazione dei dipendenti di Air Italy: come temuto, invece, 1.500 persone stanno per rimanere senza lavoro alla vigilia di Natale. Il ministero del Lavoro si è impegnato molto per affrontare questa situazione: ora è necessario il supporto di tutto il governo per scongiurare un nuovo disastro sociale che si abbatterà sulla Sardegna e sulla Lombardia". Così il deputato dem Gavino Manca commenta l'allarme lanciato dai sindacati sull'imminente licenziamento del personale della compagnia. "Nel comparto del trasporto aereo si sta registrando da tempo una drammatica emorragia di posti di lavoro - prosegue il parlamentare Pd - alle vicende Alitalia e Air Italy si aggiungono la crisi di tante piccole compagnie. È incredibile che le professionalità formatesi in un settore così strategico vengano espulse dal mercato senza appello o alternative chiare. Il presidente Draghi scenda in campo, coordinando un tavolo comune sul tema, da un lato per sostenere la prosecuzione degli ammortizzatori sociali oltre il 31 dicembre 2021, e dall'altro per avviare una riflessione globale sull'argomento per riportare serenità a migliaia di famiglie che vedono crollare il proprio futuro. Chiediamo anche alla Regione di combattere con maggiore forza per tutelare un presidio, quello gallurese, che ha rappresentato un pezzo di storia dell'economia isolana".