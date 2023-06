"Noi siamo favorevoli ad elezioni in Libia ma è un percorso che devono fare i libici, noi abbiamo grande fiducia nell'inviato delle Nazioni unite, abbiamo parlato anche con Haftar quando è venuto a Roma, faremo così anche con il governo di Tripoli domani, andiamo avanti tentando una mediazione ma non sono cose che si risolvono dalla sera alla mattina, sono lunghe trattative, come stiamo facendo anche nei Balcani". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a proposito dell'incontro che ci sarà domani a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e il premier del governo di unità nazionale della Libia ad interim Abdul Hamid Dbeibeh. "Bisogna lavorare tanto ma l'Italia credo sia il paese più indicato perché non ci sono pregiudizi nei nostri confronti perché abbiamo sempre rispettato le decisioni di questi paesi, ci muoviamo con grande saggezza. Lavoriamo per ottenere i migliori risultati e garantire pace e stabilità nel Mediterraneo, che è fondamentale per noi".