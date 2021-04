“Dal Parlamento italiano viene un contributo alla stabilizzazione e alla pacificazione della Libia, grazie a una cooperazione con il Parlamento libico sui provvedimenti legislativi e normativi in vista delle elezioni del dicembre 2021". Lo dichiara il presidente della Commissione esteri della Camera dei deputati, Piero Fassino, nel corso dell’audizione dell’Ambasciatore Pasquale Ferrara, inviato speciale del Governo italiano per la Libia.

"L’esperienza già avviata tra le Commissioni esteri dei due Paesi - continua - può utilmente estendersi alle Commissioni parlamentari nei diversi campi di interesse comune. Numerose - sottolinea - sono gli impegni che testimoniano quanto l'Italia consideri la Libia una priorità: la Missione Irini, il contributo allo smantellamento delle milizie e all’uscita delle truppe straniere, i programmi di investimento per lo sviluppo economico, le iniziative per gestire i flussi migratori, sostegno alle attività dei poteri locali e l’apertura del Consolato a Bengasi. Affiancare il ruolo del Governo – conclude - anche una cooperazione parlamentare è un passaggio essenziale per dare solidità alla stabilizzazione e pacificazione della Libia”.