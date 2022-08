“Il ragazzo di 15 anni che ridusse in fin di vita Marta pugnalandola 23 volte è già libero e si trova a Londra con la madre. Per questo il ministro Cartabia ha inviato degli ispettori. Si tratterebbe di un errore giudiziario. Questa è la riprova che la giustizia in Italia deve essere riformata e che sarebbe opportuno istituire sezioni presso i tribunali specializzate in violenza di genere. Ci vogliono pene giuste e certe”.

Lo dichiara la deputata della Lega Laura Ravetto, responsabile del dipartimento Pari opportunità del partito.