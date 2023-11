“La liberazione delle giovani cittadine italiane in Arabia Saudita e in Kazakistan e’ il frutto dell'incessante lavoro diplomatico messo in campo dalle nostre ambasciate e dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Lo stesso lavoro che ha consentito oggi di far uscire da Gaza una bambina italiana con la madre palestinese”.

Così il capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello (Fi- Gruppo PPE).

“Se questo accade, è perché ci presentiamo con autorevolezza e credibilità”, conclude.