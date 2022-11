“La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea vieta all'articolo 21 ogni forma di discriminazione fondata sul sesso. La Carta è allegata ai Trattati europei, ha la loro stessa forza giuridica ed è dunque parte del diritto costituzionale italiano. Le autorità dei Paesi dell'UE sono tenute a rispettarla e noi abbiamo forti dubbi che il decreto Salvini sulle dizioni da utilizzare nei documenti italiani discrimini le tante famiglie arcobaleno e omogenitoriali che vivono nel nostro Paese. Inoltre, contrasta apertamente con la strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025 che chiede di garantire ai figli delle persone LGBTIQ una protezione giuridica. La sentenza del Tribunale civile di Roma, che ha accolto il ricorso di due madri sul riconoscimento del loro ruolo genitoriale, riporta giustizia nel nostro Paese e i suoi effetti per noi vanno estesi a tutta Italia. Presenteremo una interrogazione alla Commissione europea chiedendo di fare chiarezza una volta per tutte. Il decreto Salvini lede inoltre i diritti dei bambini a venir riconosciuti i loro genitori biologici e intenzionali. L’accanimento dell’estrema destra nei confronti delle coppie LGBTQ è davvero incomprensibile. Noi diciamo no alla deriva polacca, ci schieriamo sempre e comunque dalla parte dei diritti dei cittadini e faremo di tutto per tutelarli”, così in una nota Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.