"Noi vinciamo in Puglia". Lo ha detto il segretario del Pd Entico Letta in un incontro politico a Foggia. "In questo momento - ha proseguito Letta - occorre lottare fino in fondo, perché la Puglia è diventata una delle regioni d'Italia che per una serie di dinamiche sta facendo svoltare le prospettive della campagna elettorale. Noi in Puglia stiamo crescendo e, soprattutto, la dinamica che si sta creando con il centrodestra, in grande difficoltà qui in Puglia, fa si che tutti i collegi della Puglia siano contendibili".