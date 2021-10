"Penso che dobbiamo allargare la coalizione, a Siena avevo dentro Conte, Calenda, Renzi e alla fine ha funzionato. Abbiamo vinto, senza distinguo o screzi. Nei prossimi giorni cercherò Calenda, Conte, Renzi, tutti coloro che rappresentano partiti e movimenti con cui possiamo dialogare nelle città che vanno al ballottaggio". Lo ha dichiarato il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, ai microfoni di Radio Immagina aggiungendo: "Abbiamo vinto le semifinali ma ora c'è la finale da vincere con Roberto Gualtieri, Stefano Lo Russo e Francesco Russo. Non proporremo apparentamenti o accordi di governo basati su posti o assessorati, faremo una proposta ai cittadini di Roma, Torino e Trieste. Cercheremo di convincere gli elettori e sono convinto che gli elettori saranno disponibili ad ascoltare le nostre ragioni".

Per quanto riguarda il ballottaggio romano tra Gualtieri e Michetti l'ex premier sottolinea: "Il confronto è fra noi e la destra. Non credo succederà, ma se a Roma dovesse vincere Michetti ci sarebbe un palco di festeggiamenti in cui Meloni sarebbe la principale a festeggiare con tutto il mondo, magari anche Fidanza, che non è espulso dal Parlamento. Dobbiamo parlare chiaramente agli elettori, tornerebbe la Roma di Alemanno. A Roma chi non vota noi, tra quelli che hanno votato Calenda o Raggi, aiuta Michetti".

Poi riserva parole al miele per il suo candidato: "Sarà un sindaco di stampo europeo che seguirà la logica di Roma come capitale internazionale Durante i giorni che ci separano dal ballottaggio metteremo ancora più in evidenza il progetto politico che abbiamo messo in campo per la città. Le idee sul futuro di Expo e sull'utilizzo dei fondi Pnrr sono cose importanti e significative".