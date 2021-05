"Il 27 maggio 2021 è una bella giornata per Napoli, dopo tanto tempo di fatica politica, è una bellissima giornata per Napoli, piena di prospettive interessanti e importanti. Sono un grande tifoso di Manfredi, credo che sarà un grande sindaco, il sindaco della ricostruzione della città, mentre si ricostruisce l'Italia. Il patto per Napoli è molto importante, sono contento di averlo fatto con Conte e Speranza". Lo afferma Enrico Letta, segretario del PD, a proposito della candidatura di Gaetano Manfredi come sindaco alle prossime elezioni amministrative a Napoli.