"Salvini? Smentito dai fatti. La questione chiave è che siamo arrivati alla fine di questo percorso così duro, la riapertura è un passaggio decisivo e va fatta bene altrimenti si ricomincia da capo. Diamo fiducia a Draghi e Speranza. E cerchiamo di far sì che nel momento in cui si riaprirà saremo in grado di avere comportamenti responsabili”. Lo ha dichiarato il segretario del PD Enrico Letta a Piazzapulita, programma d'approfondimento condotto da Corrado Formigli su La7.