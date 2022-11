Enrico Letta propone al Pd "una costituente per la sinistra di governo". Il segretario

dimissionario dei Dem interviene su 'La Repubblica' per indicare "le tappe per fare rinascere subito il partito Democratico" e per la "scelta della leadership che lo guiderà". Letta parla di un "tempo di opposizione e di costruzione di un'alternativa alla destra". Al Pd, scrive, "serve una vera discontinuità. Un percorso che parte con un appello all'adesione, aperto a tutti coloro che vogliono essere protagonisti con noi di questa svolta". Insomma, suggerisce Letta: "Apriamo i nostri circoli anche ai non iscritti".