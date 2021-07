Enrico Letta torna a parlare della scelta di Matteo Salvini e Giorgia Meloni di aderire alla Carta dei valori promossa dai premier ungherese, Viktor Orbán, e polacco, Mateusz Morawiecki. Intervenuto alla Conferenza programmatica del Psi, il segretario dem sottolinea che le "destre populiste e sovraniste raccontano agli italiani delle favole che non hanno alcun rapporto con la realtà. Non si può stare con Draghi e non si può stare con Orban allo stesso tempo: sono due politiche incompatibili, non si può tifare per l'Inter e il Milan contemporaneamente, non si è credibili".