"L'idea della presenza di un ministero a Milano non e' nuova. Nel 2000 quando ero ministro dell'Industria io aprii un ufficio del ministero a Milano, dopodiché' siccome non mi piace parlare di quello che ho fatto prima non l'ho detto in questi giorni, ma per tutto quell'anno e mezzo al ministero dell'Industria io ho passato tutti i lunedì a Milano quindi io non mi scandalizzo assolutamente se c'è un decentramento di parti dei ministeri così come abbiamo fatto un decentramento anche gli altri pezzi dell'amministrazione pubblica, le autorita' per esempio sono in parte decentrate". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta prima dell'incontro in Assolombarda a proposito della proposta della Lega di trasferire a Milano il ministero dell'Innovazione.

