"Il governo Draghi ha guidato bene il Paese in questi mesi, ad esempio sulla transizione digitale, sulla transizione ambientale. Il rischio che corriamo è chequesti progressi si fermino. Noi sosteniamo il lavoro del governo e intendiamo andare avanti sull'agenda Draghi". Lo ha dichiarato Enrico Letta, segretario del Pd, in una intervista alla CNN. "Non è solo un problema di discorsi o di parole. La destra ha votato contro la direttiva europea sul clima, contro tutte le politiche sull'immigrazione che sono arrivate dall'Europa, contro una maggiore integrazione europea. In Europa sono alleati con Orban e Le Pen. Noi pensiamo che ci sia un grande rischio, non solo per l'Italia, ma per l'Europa", ha proseguito.