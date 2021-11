"Dobbiamo costruire un’alternativa forte e coesa alla destra. Non ce la faremo mai se faremo una coalizione che è l’incontro di classi dirigenti e partitini. Bisogna rendere protagonisti i cittadini. Con le agorà democratiche siamo già a 60mila partecipanti". Così Enrico Letta a Cartabianca, talk show d'approfondimento in onda questa sera su Rai 3. "Andremo in campagna elettorale con battaglie come il voto ai sedicenni e la legge di cittadinanza per i ragazzi figli dell’immigrazione. Oggi con la Lega non possiamo farlo", ha aggiunto il segretario del Pd.

"Il 13 dicembre il testo sul suicidio assistito arriverà in Aula, è una soluzione avanzata ed è importante che questa legge sia approvata. Non facciamone una questione ideologica. Ognuno deve assumersi le sue responsabilità in Parlamento", spiega l'ex premier. Per quanto riguarda la candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale è stato chiaro: "Berlusconi è un candidato di bandiera. Quella per il Presidente della Repubblica sarà un’elezione a larga maggioranza, altrimenti cadrebbe il governo".