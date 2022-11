"E una piazza per la pace e noi siamo in tutte le piazze che chiedono la pace purché non siano equidistanti. C'è un invasore, la Russia, e un invaso, l'Ucraina. E noi dobbiamo difendere chi è stato invaso, e fare di tutto perché si fermi l'invasione della Russia. La resistenza ucraina va aiutata’’. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, arrivando alla manifestazione per la pace di Roma.