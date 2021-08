"Oggi è arrivata una buona notizia: Lucha y Siesta è salva. Grazie all'impegno del Presidente Nicola Zingaretti la Regione Lazio si è aggiudicata l'asta dello scorso 5 agosto e, dopo anni di incertezze e precarietà, Lucha ha finalmente un futuro. Sportello antiviolenza, casa rifugio, spazio politico femminista e molto altro ancora, Lucha y Siesta in questi anni ha svolto un ruolo fondamentale che l'ha portata a diventare un patrimonio prezioso per la nostra città. Una realtà che sarà riconosciuta e salvaguardata non solo a parole ma con i fatti. Un risultato che è frutto di un lavoro di squadra, grazie alle tante attiviste e all'impegno della Regione, a partire dall'emendamento proposto da Marta Bonafoni e sottoscritto e supportato da tante di noi, dalla costatante presenza di Giovanna Pugliese e Cecilia D'Elia. La Regione è intervenuta e ora possiamo finalmente dire: continuiamo a dare Lucha alla città!". Lo scrive su Facebook Marta Leonori, Capogruppo Pd alla Regione Lazio.