I "Sudisti Italiani" di Biagio Maimone www.progettodivitasud.it e la Lega di Matteo Salvini da cosa possono essere legati? È la domanda che in molti si pongono.

A quanto pare sembra che i due stiano programmando una serie di incontri finalizzati a sostenere il rilancio del Mezzogiorno.

Unire la Lombardia alla Basilicata è l'intento che farà instaurare un dialogo tra il territorio padano ed il territorio lucano.

Infatti, pochi giorni fa, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha incontrato il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi per sostenere la candidatura dell'Area Sud della Basilicata a Patrimonio Mondiale dell'Umanità.

https://www.lombardianotizie.online/area-sud-basilicata-patrimonio-umanita/

Si tratta di un accordo avviatosi grazie all'impegno di Biagio Maimone, giornalista originario di Maratea, che vive ad Assago, in provincia di Milano, coadiuvato dal manager Nicola Timpone, che opera brillantemente in Basilicata.

Perché Maimone ha chiamato in causa due governatori del Centrodestra, considerata la sua vena politica di stampo democratico, un "sinistroide" liberaldemocratico, il quale sottopone, costantemente, a critica la sinistra e la destra?

Alcuni sostengono che Maimone stia per incontrare Salvini e Calderoli affinché sostengano la candidatura della sua Basilicata a Patrimonio Mondiale dell'Umanità.

E pensare che Maimone, solo poco tempo fa, sottoponeva a dura critica il leader della Lega. Ed ora, invece, si profila tra i due una stretta di mano, che tende a voler unire gli interessi del Nord con quelli del Sud.

Artefice di tale incontro sarà stato il Pnrr, o meglio i tanti soldi che l'Europa darà al Sud per il piano di ricrescita?

Secondo i vertici del Carroccio, la proposta di un rilancio del Sud non può essere rappresentata dalla stessa Lega e dai suoi politici, in quanto il Sud è memore ancora del duro attacco, da parte della Lega, nei propri confronti.

Chi può far sì che tra Sud e Nord Italia vi sia un abbraccio?

Riteniamo che possa essere solo un movimento pro meridione che convinca i rigorosi uomini del Nord a voler instaurare un dialogo, proprio quegli uomini che, secondo gli attivisti meridionalisti, vogliono un Nord più ricco economicamente e socialmente ed un Sud destinato ad essere lo zerbino del Nord, deputato solo ad essere un contenitore di voti.

Da anni il giornalista Biagio Maimone si contrappone allo strapotere del Nord, nonché al razzismo e all'idea di inferiorità, dichiarati apertamente nei titoloni, in prima pagina, di Vittorio Feltri su "Libero Quotidiano", con invettive davvero riprovevoli contro coloro che definisce "terroni".

Una voce flebile, certo, è quella di Maimone rispetto ai grandi pensatori del Sud, tuttavia "inermi e mollicci".

La voce di Maimone è stata poco sostenuta anche e soprattutto dai giornali del Sud, sicché è parso che essi siano sottomessi al potere economico del Nord.

I grandi intellettuali del Sud non conoscono Maimone o fanno finta di non conoscerlo perché lo ritengono uno dei tanti urlatori che vogliono mettersi in mostra sfruttando la scia del razzismo.

Poche o quasi nulle sono state le sue apparizioni sui media. Chi è Maimone? Certamente non può essere lui a rappresentare il Sud. "Ci serve un politico di razza" affermano alcuni giornalisti del Sud.

Tra i politici solo il democristiano Gianfranco Rotondi gli ha dato fiducia e lo ha invitato, in veste di relatore, in due convegni. Poi il Covid ha fermato tutto.

Aveva dato corso ad una serie di iniziative, prima che iniziasse la pandemia, finalizzate a fondare I "Sudisti Italiani", un movimento popolare di protesta contro il Nord, ma esse non ebbero il successo sperato.

Maimone non voleva certamente contrapporsi a nessuno, cercava unicamente un dialogo democratico tra Nord e Sud, ma venne bollato a livello politico come un improvvisatore "senza arte, né parte".

La Lega era troppo forte per subire contraccolpi. Maimone, pertanto, decise una svolta e abbandonò l'idea del movimento politico, dando vita al sito www.progettodivitasud.it, un vero e proprio progetto culturale e sociale per il riscatto dei territori e del popolo meridionale.

La vittoria di Fratelli d'Italia alle elezioni politiche ha abbassato i consensi elettorali della Lega, la quale ora è alla ricerca, guarda caso, di ottenere il consenso da parte del Sud Italia.

Ed ecco che l'operazione di resuscitare Maimone potrebbe essere una buona mossa.

Ma perché Maimone, perché uno come lui, il quale non è certamente un politico di razza meridionale?

Perché i Sudisti incarnano le vere esigenze del Sud: poche parole e molti fatti e possono essere il cavallo di troia per penetrare nel cuore del popolo meridionale, quello più povero, quello che Maimone, il "Masaniello" lucano, dice di rappresentare e può, pertanto, incarnare il condottiero perfetto per il raggiungimento dei loro obiettivi.

Salvini e Maimone ora più vicini che mai: in fondo alla Lega serve proprio Maimone, il meridionalista fuori dagli schemi intellettuali, quelli che alla Lega fanno perdere tempo. Un volto immacolato e simpatico, che poco spaventa i poteri economici del Nord, che vedono in lui la chiave perfetta per entrare nel Sud Italia.

Maimone sarà d'accordo?

Ad aver unito la Lombardia e la Basilicata, i cui governatori sono del Centrodestra, è stato proprio lui: questo rappresenta già un segnale verso quello che può essere definito lo storico compromesso tra Nord Italia e Sud Italia.