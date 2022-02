"Sono stato preoccupato perché non c'era dibattito politico. L'elezione tardata ci sta ma questa volta non si capiva il Paese del futuro. Per fortuna tutto è andato bene, all'estero il messaggio che viene dall'Italia è tranquillizzante". Lo ha dichiarato Romano Prodi in collegamento con 'Dimartedì, trasmesso questa sera su La7 e condotto da Giovanni Floris.

L'ex premier si è poi soffermato a parlare della legge elettorale: "Se ripetiamo le elezioni con questa legge elettorale, il risultato sarà lo stesso. O noi abbiamo finalmente un legge elettorale che dia un governo e che non voglia solo fotografare il Paese oppure le elezioni avranno risultato incerto". E sul governo: "La mia paura è che andiamo verso un anno elettorale e che la Lega, o un altro, ogni giorno crei problemi al governo rendendogli la vita difficile. Un partito che si 'imbertinotta': questa è la mia paura"