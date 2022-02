“È incredibile che, durante la pandemia e in piena emergenza economica, le forze politiche di maggioranza si concentrino sulla legge elettorale nel disperato tentativo di trovare un modo per restare ancorati alle loro poltrone. Fratelli d’Italia ha le idee chiare e rappresenta una speranza per gli italiani”. Lo ha detto al Tg2 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida