Marco Furfaro, deputato Pd, ha presentato emendamento alla legge di bilancio per introdurre il reddito alimentare. Le sue parole a Radio Immagina: “Aumentano le diseguaglianze e spesso il problema non è solo per mancanza di lavoro ma di stipendi miseri e pensioni basse che con il caro energia e con l’aumento dell’inflazione non permettono nemmeno di fare più la spesa e così ci troviamo con oltre 3 milioni di italiani che riescono a mangiare solo grazie a mense o pacchi alimentari. La cosa drammatica – prosegue Furfaro - è che a fronte di tutto questo abbiamo un altro dato paradossale: 330mila tonnellate di cibo che vengono sprecate ogni anno. Cibo invenduto della grande distribuzione che per vari motivi viene gettato nell’immondizia”. Per il deputato Dem si può trovare una soluzione introducendo proprio “il reddito alimentare che prova ad incrociare queste due ingiustizie, facendo sì che tutto questo cibo invenduto venga redistribuito alle persone che ne hanno bisogno. Con Il reddito alimentare – ha concluso Furfaro- si farebbe in modo tale che la grande distribuzione consegna ai comuni l’elenco del cibo a disposizione e tramite il terzo settore, in collaborazione con i comuni, si potrebbe distribuire il cibo, stabilendo una soglia di reddito sotto la quale sei una persona che ha delle fragilità economiche”.