"È stato approvato dalla Camera di Deputati un mio ordine del giorno che impegna il Governo a riconoscere con uno stanziamento straordinario per il completamento del risanamento debitorio della società Terme di Montecatini SpA e per il restauro e la valorizzazione degli immobili, al fine di garantire l’operatività di questo storico centro termale e la continuità nell’erogazione dei servizi".

Lo dichiara in una nota la Deputata di Forza Italia Deborah Bergamini.



"Montecatini Terme è una delle grandi città termali d’Europa, riconosciuta Patrimonio dell'Umanità Unesco nel 2021 insieme ad altre 10 città situate in sette paesi.



Nonostante questo la società Terme di Montecatini spa (società partecipata per il 67% della Regione Toscana e per il 33% dal Comune di Montecatini) ha accumulato negli anni debiti per un ammontare di circa 38 milioni, di cui 27 con le banche.



La situazione di criticità in cui versa la società, nota da tempo, è stata aggravata nell'ultimo periodo dalla crisi pandemica che ha messo in ginocchio il settore turistico, e in particolare quello termale, nonché dai recenti aumenti dei costi energetici.



La Regione Toscana e il Comune di Montecatini- prosegue Bergamini- si stanno impegnando a trovare una soluzione per evitare il fallimento e assicurare la salvaguardia della storica vocazione termale del territorio. I due soci pubblici, spiega Bergamini, dopo aver tentato una mediazione con le banche, hanno presentato una proposta di concordato che possa garantire la continuità dell'attività termale e la tutela dei lavoratori e del patrimonio pubblico, con conseguente piano di rientro.



Un mancato accordo con i creditori condurrebbe a una chiusura della storica attività e a un depauperamento degli immobili, con conseguente perdita di molti posti di lavoro. Al tempo stesso, la mancata manutenzione e/o riqualificazione degli immobili - oggi più che mai necessaria ai fini della conservazione e valorizzazione degli stessi - potrebbe portare a una probabile perdita dell’iscrizione al patrimonio Unesco", conclude la deputata toscana di Forza Italia.