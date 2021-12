"Il MoVimento 5 Stelle ha introdotto in Legge di Bilancio un nuovo emendamento volto a limitare il fenomeno delle delocalizzazioni per difendere i lavoratori italiani e l’economia del Paese. Con questa misura non sarà ammissibile che le imprese e, in particolare, le multinazionali avviino procedure di licenziamento in via telematica attraverso modalità SMS o video, assicurando le comunicazioni formali e il congruo preavviso ai prestatori di lavoro, pena il pagamento di sanzioni maggiorate.

È importante, oggi più di ieri, che lo Stato dimostri di saper stare accanto alla classe lavoratrice, per scongiurare che la crisi scaturita dalla pandemia possa ripercuotersi sui diritti dei lavoratori e dei cittadini e per consentire al nostro sistema produttivo di crescere in modo sostenibile. Ancora una volta, il M5S dimostra di saper difendere concretamente l’Italia con impegno e dedizione, proteggendo le eccellenze, le pmi e i lavoratori".

Così Mario Turco, senatore e vicepresidente del M5s.