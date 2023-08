“Dobbiamo fare una ricognizione delle esigenze e fare scelte attente, noi vigileremo perché i soldi vengano spesi bene. Anche se la nostra economia sta andando bene, dobbiamo cogliere l’occasione per fare investimenti giusti e sostenerne la crescita contro il rincaro dei prezzi”. Dichiara a Rainews il vicecapogruppo vicario alla Camera e portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi.

“La Meloni ieri ha fatto un discorso serio, noi abbiamo avanzato la nostra proposta sulle privatizzazioni per far spendere di meno lo Stato e investire i soldi risparmiati verso chi ne ha più bisogno come i pensionati. Noi siamo convinti che le minime a 600 euro, grazie a Forza Italia, non sono ancora una cifra dignitosa e si deve arrivare a mille euro che è un obiettivo di legislatura. Inoltre, sarà bene pensare di più alla famiglia, alla necessità di fare figli, la natalità è un tema che incide sulla tenuta del sistema economico e pensionistico italiano”.