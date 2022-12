Il governatore del Veneto, Luca Zaia, non intende candidarsi a segretario della Lega. "Oggi non rientra nei miei pensieri e programmi" ha dichiarato il leghista ai microfoni del Tg1 Mattina e aggiunge: "Lega è la Lega e basta. È inevitabile che in un partito che è presente in tutta Italia ci sia un tema identitario. C'è, ma si trova una sintesi ed è l'autonomia che è l'oggetto sociale della Lega".