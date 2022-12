Per quanto riguarda i congressi della Lega "in questa fase c'è bisogno di unità e non di divisioni". Così Luca Zaia, governatore del Veneto, che aggiunge: "La Lega è un grande partito ed è inevitabile che ci siano estrazioni sociali, culturali e anche ideologiche diverse. Come diceva Bossi da soli si fa prima, ma insieme si fa più strada. Per me esiste la Lega, punto e basta".