"Il 12 aprile di quarant’anni fa Umberto Bossi scrisse il primo statuto di una piccola formazione locale. Oggi quel partito, la Lega, è il più longevo del Parlamento italiano e in quattro decenni ha cambiato la storia del nostro Paese e le vite di milioni di persone, accomunate dallo stesso sogno. Grazie a Matteo Salvini per avere scritto i più recenti e importanti capitoli di questa meravigliosa storia. Auguri alla per i suoi primi 40 anni".

Lo scrive su X il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara.