"Bene Matteo Salvini ma siccome non abbiamo visto una disdetta formale e d’altro canto ti abbiamo visto a Mosca strombazzare la tua preferenza per Putin rispetto ai leader occidentali e più recentemente dare un giudizio positivo sulle elezioni in Russia, ci fai la Santa cortesia di scrivere due righe di disdetta dell’accordo con Putin? Te lo stiamo chiedendo da mesi. Perché non lo fai e basta?". Lo scrive su X il segretario di Azione, Carlo Calenda.

