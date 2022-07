"Dopo quello che e' successo, il centrodestra di governo vuole chiarezza e prende atto che non e' piu' possibile contare sul Movimento 5 Stelle in questa fase cosi' drammatica". E' quanto si legge in una nota congiunta di Forza Italia e Lega al termine di una telefonata tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini

"Ascolteremo con rispetto e attenzione le considerazioni del Presidente Mario Draghi, che ha reagito con comprensibile fermezza di fronte a irresponsabilità, ritardi e voti contrari. Il centrodestra di governo continuerà a difendere gli interessi degli italiani con serietà e coerenza, non avendo certamente timore del giudizio degli italiani". E' quanto si legge in una nota congiunta della Lega e di Forza Italia diffusa al termine di una telefonata tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi