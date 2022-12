''Penso che nella Lega sindaci e territori siano sempre stati molto valorizzati dal punto di vista politico. La Lega è un movimento che nasce dai territori e vuol proseguire su questa strada. Per prima cosa non c'è un Congresso della Lega e in secondo luogo nessuno sta mettendo in discussione il segretario della Lega. Quando ci sono state criticità, l'ho sempre fatto presente. Il dibattito interno è sempre positivo''. Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga a 'in mezz'ora' su Rai3.