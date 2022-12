"Non c'è nessuno strappo. Molti Governatori hanno fatto le loro liste civiche, penso a Luca Zaia in Veneto, a Fontana in Lombardia, a Toti in Liguria. Sono della Lega, rimango nella Lega. La Lega deve continuare a lavorare unita". Sono le parole di Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia.