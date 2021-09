Io prossimo segretario della Lega? "Mi secca smentire una follia del genere. Ce ne sono tanti prima di me, ma penso che sia un bravo segretario della Lega. Io lo appoggero' e avra' il mio umile aiuto". Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ospite del programma "Un giorno da pecora" su Rai Radio1. "Non c'e' dubbio che in un momento oggettivamente complicato per il Paese su temi cosi' delicati ci siano sensibilita' diverse: siamo il primo partito d'Italia e non tutti sono un monolite che la pensano allo stesso modo, possono esserci sfumature diverse. Pero' da questo a dire che la Lega e' divisa e che Salvini è messo in discussione c'e' un mare, un oceano".